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Öğrenci pansiyonunda yangın paniği

Bolu'daki bir öğrenci pansiyonunda çıkan yangın kısa sürede söndürülürken yangın merdiveninde asma kilit olduğu görüldü

06 Aralık 2016 23:06

Bolu'da İzzet Baysal Endüstri Meslek Lisesi pansiyonunda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Öğrencilerin tahliye edildiği binanın çamaşırhanesindeki yangın, büyümeden söndürülürken yangın merdiveni kapısında asma kilit dikkati çekti.

DHA'da yer alan habere göre, yangın, saat 17.45 sıralarında Karaçayır Mahallesi Eflatun Sokak üzerindeki İzzet Baysal Endüstri Meslek Lisesi'nde okulan erkek öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıktı. 125 öğrencinin kaldığı 3 katlı pansiyonun bodrum katındaki çamaşırhane bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Dumanların üst katları sarması üzerine öğrencilerin büyük bölümü panik içinde dışarıya çıktı. Daha sonra gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, polisler de binada kalan diğer öğrencilerin dışarıya çıkmasını sağladı.

 

Yangın merdiveninin kapısında asma kilit

 

Yangın kısa sürede, büyümeden söndürüldü. İtfaiye ve polis ekipleri, binada kalan öğrenci olup olmadığını kontrol etti. Bu sırada binanın yangın merdiveninin zemine kadar demir kafes içinde olduğu ve kafes kapısında asma kilit dikkati çekti.

Pansiyonda kalan öğrenciler, yangın merdiveninin katlarda bulunan kapılarının da kilitli olduğunu ileri sürdü. Binadaki dumanın tahliye edilmesi ardından öğrenciler tekrar pansiyona alınırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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