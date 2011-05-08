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ÖĞRENCİ OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ İZMİR (A.A)

08 Mayıs 2011 23:51

-ÖĞRENCİ OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ İZMİR (A.A) - 08.05.2011 - İzmir'in Seferihisar ilçesinde Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü,24 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Doğanbey-Seferihisar karayolu Ömür beldesi mevkisinde Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, yirmi dört kişi yaralandı. Yaralılar, Seferihisar Devlet Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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