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Öğrenci nakil ve geçiş işlemleri durduruldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci nakil ve geçiş işlemleri durduruldu

06 Nisan 2020 10:12

Milli Eğitim Bakanlığı'nın milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıya göre, Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci nakil ve geçiş işlemleri durduruldu

Bakan Ziya Selçuk imzası ile gönderilen yazıda, şu ifadeler kaydedildi:

“Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün eğitim kurumlarının uzaktan eğitim süreci 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olup öğrenmenle; bu süreçte uzaktan eğitim yolu ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedirler.

İlgi (a) Yönetmeliğin 12’nci maddesi hükümleri ile ilgi (b) Yönetmeliğin 37’nci maddesi hükümleri doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı resmi/özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kumrularında kayıtlı olan öğrencilerin nakil ve geçiş işlemleri yapılmaktadır.

Bu bağlamda uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olması, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alman tedbirlere ek olarak öğrenci hareketliğinin azaltılması adına Bakanlığımıza bağlı resmi/özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlan arasında gerçekleşen öğrenci nakil ve geçiş işlemleri ikinci bir talimata kadar tedbiren durdurulmuştur.”

 

 

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