Milli Eğitim Bakanlığı'nın milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıya göre, Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci nakil ve geçiş işlemleri durduruldu

Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazı göndederek, Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci nakil ve geçiş işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Bakan Ziya Selçuk imzası ile gönderilen yazıda, şu ifadeler kaydedildi:

“Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün eğitim kurumlarının uzaktan eğitim süreci 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olup öğrenmenle; bu süreçte uzaktan eğitim yolu ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedirler.



İlgi (a) Yönetmeliğin 12’nci maddesi hükümleri ile ilgi (b) Yönetmeliğin 37’nci maddesi hükümleri doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı resmi/özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kumrularında kayıtlı olan öğrencilerin nakil ve geçiş işlemleri yapılmaktadır.

Bu bağlamda uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olması, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alman tedbirlere ek olarak öğrenci hareketliğinin azaltılması adına Bakanlığımıza bağlı resmi/özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlan arasında gerçekleşen öğrenci nakil ve geçiş işlemleri ikinci bir talimata kadar tedbiren durdurulmuştur.”