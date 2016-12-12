Öğrenci minibüsü kaza yaptı: 3 yaralı

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde, öğrenci taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 ana okulu öğrencisi hafif yaralandı.

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde, Esat A. idaresindeki 45 HC 7576 plakalı otomobil ile Kadir K. yönetimindeki 10 N 1005 plakalı, ana okulu öğrencilerini taşıyan minibüs, İda Parkı kavşağında çarpıştı.

Kazanın etkisiyle öğrencileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak işaret tabelalarına çarpıp durabildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Minibüste bulunan ana okulu öğrencileri hafif yaralandı. Kazada yaralanan 3 öğrenci ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildiği öğrenildi.