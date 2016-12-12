T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğrenci minibüsü kaza yaptı: 3 yaralı

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde meydana gelen kazada 3 öğrenci yaralandı

12 Aralık 2016 22:49

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde, öğrenci taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 ana okulu öğrencisi hafif yaralandı.

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde, Esat A. idaresindeki 45 HC 7576 plakalı otomobil ile Kadir K. yönetimindeki 10 N 1005 plakalı, ana okulu öğrencilerini taşıyan minibüs, İda Parkı kavşağında çarpıştı.

Kazanın etkisiyle öğrencileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak işaret tabelalarına çarpıp durabildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Minibüste bulunan ana okulu öğrencileri hafif yaralandı. Kazada yaralanan 3 öğrenci ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildiği öğrenildi.

ETİKETLER

balıkesirkaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24