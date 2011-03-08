-ÖĞRENCİ MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 4 YARALI SORGUN (A.A) - 08.03.2011 - Yozgat'taki trafik kazasında 4 ilköğretim öğrencisi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yozgat Bozok Spor Salonu'nda devam eden voleybol grup müsabakalarında elenen, Gümüşhane Kelkit Behiye ve Mustafa Doğan İlköğretim Okulu küçük kız voleybol takımı, Numan Altay (48) yönetimindeki 29 AY 745 plakalı minibüsle Gümüşhane'ye gitmek üzere Yozgat'tan yola çıktı. Minibüs, E-88 Karayolu'nun Sorgun ilçesi Bahadın beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, şarampole devrildi. Yaralanan öğrencilerden Nurcan Aydın (12), Fatma Çakır (12), Mine Çakmak (12) ve Rumeysa Çelik (12) olay yerine gelen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şevket Bağcı, minibüste bulunan sürücü ve 2 öğretmen ile diğer öğrencilerin kazadan yara almadan kurtulduklarını, yaralı öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu, tedbir amacıyla müşahede altında tuttuklarını söyledi.