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ÖĞRENCİ KAVGASINDA LİSE ÖĞRENCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ ANKARA (A.A)

06 Kasım 2010 18:30

-ÖĞRENCİ KAVGASINDA LİSE ÖĞRENCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ ANKARA (A.A) - 06.11.2010 - Yenimahalle'de öğrenciler arasında çıkan kavgada, bir lise öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü.  Yenimahalle Kaya Beyazıt Lisesi 1. sınıf öğrencisi Muhammet Dikmeci (14), öğrenciler arasında çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dikmeci, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.  Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı lisede öğrenci olan Dikmeci'nin kardeşi M.D. ile aynı sınıfta öğrenim gören G.A. ile kavgaya karıştığı belirlenen E.A, E.B, A.A'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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