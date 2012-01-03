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Öğrenci kavgasında 24 öğrenci adliyede İSTANBUL (A.A)

03 Ocak 2012 12:28

-Öğrenci kavgasında 24 öğrenci adliyede İSTANBUL (A.A) - 03.01.2012 - İstanbul Üniversitesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasındaki kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 24 öğrenci adliyeye sevk edildi. Üniversitenin Beyazıt'taki yerleşkesinde, iki ayrı öğrenci grubu arasında meydana gelen kavganın ardından polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 24 öğrencinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 24 öğrencinin, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gönderildikleri kaydedildi.

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