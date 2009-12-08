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Dünya

Öğrenci çatışmaları sürüyor

İran'da karşıt görüşlü üniversite öğrencileri arasında çıkan kavgada bazı öğrencilerin yaralandı.

08 Aralık 2009 02:00

T24 - İran'da karşıt görüşlü üniversite öğrencileri arasında çıkan kavgada bazı öğrencileri yaralandı.

Fars Haber Ajansı, Tahran Üniversitesi ana kampüsündeki Fen Fakültesi önünde toplanan karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktığını duyurdu.

Öğrencilerden bir grubun 12 Hazirandaki cumhurbaşkanı seçiminin adaylarından Mir Hüseyin Musevi taraftarları, diğerlerinin hükümet yanlısı oldukları belirtildi.

Bir grubun Musevi lehinde ve hükümet aleyhinde slogan atması üzerine, diğer grubun aksi yönde slogan attığı ve gruplar arasında zaman zaman gerginlik yaşandığı ifade edildi.

Sayıları binlerle ifade edilen öğrencilerin eylemlerinin sürdüğü belirtilirken, kavga sonucu yaralanan bazı öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Musevi taraftarı olduğu belirtilen öğrencilerin Fen Fakültesindeki bazı dersliklerin camlarını kırdığı, karşı gruptaki öğrencilere şişe ve taş fırlattığı belirtildi.

Fakülte dışından öğrencilerin arasına atılan göz yaşartıcı gazın Musevi yanlılarınca fırlatıldığı iddia edildi. Bu arada, Musevi yanlılarının, görüntü almaya çalışan devlet televizyonu kameramanına fiziki saldırıda bulunduğu ve kamerayı rehin aldığı da bildirildi.

Üniversitedeki gelişmeler, “Öğrenci Günü” dolayısıyla dün yapılan kutlama ve eylemlerin devamı olarak görülüyor. Dünkü kutlama ve eylemde de öğrenciler arasında çatışma çıktığı ve bazı öğrencilerin gözaltına alındığı açıklanmıştı.
 

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