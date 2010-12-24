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Öğrenci affı Meclis'e sunuldu

Bu haktan yararlanacaklar 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek...

24 Aralık 2010 02:00

T24 - Teklife göre, 12 Eylül 1980'den teklifin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yüksek öğretim kurumlarından herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere yeniden öğretime devam etme hakkı tanınacak. Bu kişiler düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 ay içinde ilişkilerinin kesildiği yüksek öğretim kurumlarına başvuracak. 


Bu haktan yararlanacaklar 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. 

Özcan, "...Hiçbir şarta bağlamadan herkesin yarım bıraktığı üniversite eğitimine dönmesine olanak tanımış olacağız" demişti. 


TERÖRDEN KAMPÜSE DÖNÜŞ YOLU 

Özcan, düzenlemeye hiç bir sınırlama konulmayacağını da ifade etmiş, böylece terörle bağlantılı suçlardan dolayı üniversiteden atılanlar da dahil olmak üzere daha önce üniversitelerle ilişiği kesilenlere öğrencilik yolunun açılacağını söylemişti. 


BAŞÖRTÜLÜLER DÖNEBİLECEK 

Haberde, disiplin suçlarının da af düzenlemesi kapsamına girdiği, kılık kıyafet nedeniyle kaydı silinen devam edemeyen başörtülü kız öğrencilerin de üniversitelere dönebileceği kaydedilmişti. 

Düzenlemenin 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra, ön lisans ve lisansüstü eğitimi de kapsayacağı kaydedilmişti. 


SON AF OLACAK 

Özcan, bunun son öğrenci affı olacağını vurgulayarak, "Üniversite eğitimine süre sınırlamasını kaldırıyoruz. Normal sürede eğitimini tamamlayamayan artık atılmayacak, daha fazla harç kredisi ödeyerek devam edebilecek. Böylece bir daha öğrenci affına ihtiyaç kalmayacak" diye konuşmuştu. 


5 BİN KİŞİYİ KAPSAYACAK 

Affın, 1980 darbe döneminde üniversitelerden ilişiği kesilen yaklaşık 5 bin kişiyi kapsayacağı belirtilmişti.


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