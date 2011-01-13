Öğrenci affı herkesi kapsıyor

T24 - Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programını tamamlamayanlara, yeniden düzenlenecek katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etme olanağı sağlayan madde kabul edildi. Daha önce 1980'den sonrası dönem için sınırlanan madde genişletilerek herkesi kapsayacak hale getirildi Buna göre, terör suçluları hariç, herkes üniversiteye dönebilecek.



Hürriyet'te yer alan habere göre, TBMM'de Komisyon'da yapılan değişiklikle 12 Eylül 1980 sonrası üniversitelerden her ne sebeple olursa olsun atılanları kapsayan af düzenlemesinde başlangıç tarihi değişti. Böylece yeni önergeyle affa ilişkin hiçbir tarih sınırlaması bulunmuyor. Affa bugün verilen bir önergeyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yüksek öğrenim kurumlarından atılan öğrenciler de eklendi.



Öcalan'a af yok



MHP'nin önergesiyle terörden hüküm giyenlere af yolu kapatıldı. Böylece Öcalan af kapsamı dışında tıutuldu.





