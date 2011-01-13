T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğrenci affı herkesi kapsıyor

Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilenlere dönüş yolunu açan, 'Torba Tasarı' maddesi kabul edildi.

13 Ocak 2011 02:00

T24 - Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programını tamamlamayanlara, yeniden düzenlenecek katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etme olanağı sağlayan madde kabul edildi. Daha önce 1980'den sonrası dönem için sınırlanan madde genişletilerek herkesi kapsayacak hale getirildi Buna göre, terör suçluları hariç, herkes üniversiteye dönebilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, TBMM'de Komisyon'da yapılan değişiklikle 12 Eylül 1980 sonrası üniversitelerden her ne sebeple olursa olsun atılanları kapsayan af düzenlemesinde başlangıç tarihi değişti. Böylece yeni önergeyle affa ilişkin hiçbir tarih sınırlaması bulunmuyor. Affa bugün verilen bir önergeyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yüksek öğrenim kurumlarından atılan öğrenciler de eklendi.

Öcalan'a af yok

MHP'nin önergesiyle terörden hüküm giyenlere af yolu kapatıldı. Böylece Öcalan af kapsamı dışında tıutuldu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24