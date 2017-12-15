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Oğlunun tedavi gördüğü hastanenin otoparkında intihar etti

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 60 yaşındaki Ali Rıza Derebaşı, engelli oğlunun tedavi gördüğü hastanenin otoparkında, çenesine dayadığı av tüfeğiyle intihar etti

15 Aralık 2017 01:59

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, 60 yaşındaki Ali Rıza Derebaşı, engelli oğlunun tedavi gördüğü hastanenin otoparkında, çenesine dayadığı av tüfeğiyle intihar etti. Geride intihar mektubu bırakan Derebaşı, \"Artık dayanamıyorum. Hakkınızı helal edin\" yazdığı ifade edildi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde engelli oğlu tedavi gören Ali Rıza Derebaşı, bugün akşam saatlerinde hastanenin otoparkına inip av tüfeğiyle havaya iki el ateş açtı. Derebaşı, ardından da tüfeği çenesine dayayıp tetiği çekti. Silah sesleri üzerine bölgeye giden hastanenin sağlık personeli, yerde kanlar içerisinde yatan Ali Rıza Derebaşı\'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Derebaşı\'nın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna kondu.
Ali Rıza Derebaşı\'nın geride intihar mektubu bıraktığı belirtildi. \"Artık dayanamıyorum. Hakkınızı helal edin\" yazan Derebaşı\'nın cebinden çıkan 3 bin 600 lira paranın da engelli oğlu için harcanmısını istediği bildirildi.

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