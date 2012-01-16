Oğlunun sevgilisi müdür beyi yaktı

T24- Eski polis şefi Çelik korunması amacıyla kendisine verilen ve kaydı yapılmayan sivil plakayı oğluna verdiği özel aracına taktırdı. Olay, oğlunun kız arkadaşının polise “uyuşturucu var” ihbarıyla ortaya çıktı.





Erzurum Emniyet Müdürü olarak görev yaparken dilekçe verip merkeze gelen emniyet müdürü İbrahim Çelik’in, kendisine ait özel araca devletin emniyet müdürlerine tahsis ettiği sivil plakayı takarak oğlunun kullanımına verdiği ortaya çıktı. İzmir savcılığı, olayla ilgili adli soruşturma açtı.

Milliyet’in aldığı bilgiye göre, olay, Çelik’in geçen Şubat’ta Erzurum Emniyet Müdürlüğü görevinden merkeze alınmasını talep ettiği dilekçeyi Ankara’ya göndermesinden kısa süre önce ortaya çıktı. İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne gelen “bir araçta uyuşturucu bulunduğu” yönündeki ihbar üzerine harekete geçen İzmir Emniyeti KOM Şubesi ekipleri söz konusu aracın peşine düştü.

Uzman polislerin çalışmaları sonrasında ihbarda belirtilen Erzurum’un il kodu olan 25’le başlayan plakayı taşıyan cip tipi özel araç yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunamadı ancak ilginç bir olay ortaya çıkartıldı.

Aracın üzerindeki plakayı inceleyen İzmir polisi, emniyete ait trafik tescil kayıtlarında söz konusu plakanın olmadığını gördü.

Erzurum Emniyeti ile yapılan yazışmalardan sonuç alamayan İzmir polisi, aracın Erzurum Emniyet Müdürü İbrahim Çelik’e ait olduğunu ve İzmir’de üniversite eğitimi gören oğlu tarafından kullanıldığını tespit etti.





Güvenlik için





Özel araçta takılı olan plakanın, yıllar önce Erzurum Emniyet Müdürü’nün güvenliği ve korunması çerçevesinde, makam aracında kullanılmak amacıyla tahsis edilmiş ve bu nedenle tescil kaydı kapalı olan sivil plaka olduğu anlaşıldı.

Plakanın eski tarihli olması ve imha edilmesi gerekirken, Erzurum Emniyet Müdürü Çelik’e ait özel araçta çıkması üzerine soruşturmanın boyutu ve içeriği değişti.

Aracın Erzurum’da satın alındığı, aracın trafiğe çıkmasına karşın Çelik’in işletmeyle yaptığı sözlü anlaşma gereğince daha sonraki tarihte trafiğe çıkarılmış gibi gösterilmesini sağladığı anlaşıldı.

İhbar kız arkadaştan





Çelik ve bayi arasında resmi satış işleminin gerçekleşmemesi nedeniyle aracın gerçek trafik tescil işleminin yapılamadığı, bu nedenle yasal plaka alınmadığı, aracın İzmir’e kullanımı için “imha edilmesi gereken eski sivil emniyet plakası”nın araca takılarak gönderildiği belirlendi.

Polis, araçta uyuşturucu bulunduğu yönündeki ihbarı yapan kişiyi de yakalandı. Bu kişinin, Çelik’in oğlunun kız arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili adli soruşturma açıldı.