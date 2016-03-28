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Şehit olan oğlunun cenaze töreninde kalp krizi geçiren anne yaşamını yitirdi

Şırnak'ta şehit düşen polis memuru Cemil Koç'un annesi Sariye Koç, geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

28 Mart 2016 18:13

İzmir'den geçici görevle gittiği Şırnak'ta, olay yeri incelemesi yaptığı sırada keskin nişancı tüfeğiyle vurularak şehit olan polis memuru Cemil Koç’un cenazesi sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan annesi Saniye Koç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Doğan Haber Ajansı'nda ( DHA) yer alan habere göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken 12 gün önce geçici görevle Şırnak'a gönderilen polis memuru Cemil Koç, geçen perşembe günü olay yeri incelemesi yaptığı sırada keskin nişancıların kanasla açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Biri kız 2 çocuk babası olan ve yaklaşık 10 yıldır futbol maçlarında saha komiserliği de yapan Cemil Koç memleketi Bergama’da geçen Cuma günü düzenlenen törenle toprağa verildi. Tören sırasında fenalaşan şehit polisin annesi Saniye Koç sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dr Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi’ne kaldırmıştı. Şehit annesinin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

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