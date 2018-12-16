Muhammet KAÇAR/İYİDERE (Rize), (DHA)- IRAK\'ın Musul kentinde, 14 yıl önce 7 arkadaşı ile birlikte pusuya düşürelerek şehit edilen Özel Harekat Polisi Süleyman Karahasanoğlu\'nun annesi Melek Karahasanoğlu (87) vefat etti. Karahasanoğlu, oğlunun şehit olduğu günün yıl dönümünde toprağa verilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı\'nda görev yapan Süleyman Karahasanoğlu, 17 Aralık 2004\'de, Türkiye\'nin Bağdat Büyükelçiliği\'ni korumak için göreve giderken Irak\'ın Musul kentinde, 7 arkadaşıyla birlikte düşürüldükleri pusuda şehit oldu. Kimliği belirsiz terörist unsurlarca arkadaşlarıyla birlikte şehit edilen evli ve 3 çocuk babası polis memuru Süleyman Karahasanoğlu, memleketi İyidere ilçesi Hazar Mahallesi\'nde toprağa verildi.

Şehit Süleyman Karahasanoğlu\'nun annesi Melek Karahasanoğlu da tedavi gördüğü hastanede bugün vefat etti. Melek Karahasanoğlu, oğlunun şehit olduğu günün yıl dönümünde yarın Hazar Mahallesi\'nde toprağa verilecek.

KAYMAKAM\'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İyidere Kaymakamı Orhan Altun bir süre önce hasta yatağında ziyaret ettiği Melek Karahasanoğlu\'nun vefat haberini duyurdu. Altun, \"Şehit polis Süleyman Karahasanoğlu\'nun annesi Melek Karahasanoğlu vefat etmiştir. Uzun süredir hasta olan Melek Teyzemize Allah\'tan rahmet diliyoruz. Ailemizin ve devletimizin başı sağ olsun\" ifadelerine yer verdi.

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