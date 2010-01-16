Oğlunun özgürlüğü için Adnan Oktar'la görüşecek

T24 - 2006'da İsrail'in bir Filistinli aileyi katletmesine misilleme olarak Hamas tarafından kaçırılan asker Gilad Şalit'in babası Noam Şalit Türkiye'ye geliyor. Baba, oğlunun özgürlüğünü sağlamak için Müslüman din adamlarıyla görüşecek.



Likud'un Dürzi milletvekili Eyüp Kara, Noam Şalit ile birlikte Şalid'in bırakılması için dinlerarası bir konferansa katılacaklarını açıkladı.



Noam Şalit'in burada "Harun Yahya" diye bilinen Adnan Oktar İle de birebir görüşmesi bekleniyor.



The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, siyonizm karşıtı kitaplar yazan Adnan Oktar'ın Hamas ile Şalit için bağlantıya geçmesi umut ediliyor.



Türkiye'deki konferansa İsrail'den de din adamları katılacak.



Barışçı söylemiyle tanınan Tekoalı Aşkenaz Ortodoks Fruman, Dürzilerin ikinci büyük şeyhi Amin Kabalan, Ortodoks Hıristiyanların en büyük din adamı Dimitri Musa konferansa katılacaklar arasında.