T24 LogoT24 Logo
Dünya

Oğlunun özgürlüğü için Adnan Oktar'la görüşecek

2006'da kaçırılan İsrailli asker Gilad Şalit'in babası oğlunun özgürlüğü için Müslüman din adamlarıyla görüşecek.

16 Ocak 2010 02:00

T24 - 2006'da İsrail'in bir Filistinli aileyi katletmesine misilleme olarak Hamas tarafından kaçırılan asker Gilad Şalit'in babası Noam Şalit Türkiye'ye geliyor. Baba, oğlunun özgürlüğünü sağlamak için Müslüman din adamlarıyla görüşecek.

Likud'un Dürzi milletvekili Eyüp Kara, Noam Şalit ile birlikte Şalid'in bırakılması için dinlerarası bir konferansa katılacaklarını açıkladı.

Noam Şalit'in burada "Harun Yahya" diye bilinen Adnan Oktar İle de birebir görüşmesi bekleniyor.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, siyonizm karşıtı kitaplar yazan Adnan Oktar'ın Hamas ile Şalit için bağlantıya geçmesi umut ediliyor.

Türkiye'deki konferansa İsrail'den de din adamları katılacak.  

Barışçı söylemiyle tanınan Tekoalı Aşkenaz Ortodoks Fruman, Dürzilerin ikinci büyük şeyhi Amin Kabalan, Ortodoks Hıristiyanların en büyük din adamı Dimitri Musa konferansa katılacaklar arasında.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24