Oğlunun oyuncak arabasından etkilendi, 5 fabrikada güvenlik sistemleri üretiyor

Demir doğrama ustası Musa Akgül\'ün (51), 20 yıl önce oğluna uzaktan kumandalı araba hediye edildi. Akgül de, oyuncak arabanın kumandayla çalışmasından etkilenip, mekanizmasının söküp inceledi. Aynı sistemi 10 metrekarelik atölyesinde yaptığı demir kapılarda denemek isteyen Akgül, garaj ve bahçe kapısı yaptı. Ürettiği ürünlere İlginin artması üzerine 2005 yılında devlet tarafından yatırımcılara sağlanan teşviklerden de yararlanıp Karaman\'da ilk fabrikasını kurdu. Burada kumandalı kapı, bariyer, fotoselli kapı, mantar bariyer gibi ürünler üreten Akgül, başta Orta Doğu ülkeleri olmaz üzere, İngiltere, Almanya gibi ülkelere ihraç etmeye başladı.

ÇIRAK OLARAK BAŞLADI, FABRİKA SAHİBİ OLDU

Şu an Karaman\'da 2, İstanbul\'da 2, Sudi Arabistan\'da 1 fabrikası bulunan Akgül, şunları söyledi:

\'\'İlkokul yıllarında başarılı bir öğrenci değildim. 5 yıllık ilkokulu 6 yılda bitirebildim. İlkokuldan mezun olduktan sonra 13 yaşımda iş bulmak için İstanbul\'a gittim. İstanbul\'da bir demir doğramacı beni yanına çırak olarak aldı. Burada işi öğrendikten sonra kendi atölyemi kurdum. 10 metre karelik bir dükkanda demir doğramacılık yapıyordum.\"

Demir doğramacılık yaparken oğluna hediye edilen kumandalı oyuncak arabadan etkilendiğini ifade eden Akgül, şöyle dedi:

\"Bir arkadaşım oğluma kumandalı oyuncak araba hediye etti. Oğlum arabayı oynarken dikkat ettim araba kumandadan ileri ve geri gidiyordu. Oğluma, sana yeni araba alırım, şimdi bu bana lazım diyerek onu elinden aldım. Hemen arabayı sökerek içerisindeki mekanizmanın nasıl çalıştığını kavramaya çalıştım. Oyuncak arabada gördüğüm mekanizmayı kendi üretmiş olduğum demir kapılarda denedim ve başarılı oldum. Demir doğramacılıktan otomatik kapı sistemleri yapan bir esnaf haline geldim. Daha sonra 2005 yılında devlet yeni teşvikleri açıkladı. Devlet; işyeri kurarak istihdama katkıda bulunacaklara arazi, hem de çalıştıracağı işçilerin sigortalarında destek olacağını duyurdu. Bunun üzerine risk alarak dükkanımı kapatıp Karaman Organize Sanayi Bölgesi\'nde fabrika kurmaya karar verdim.\"

400 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Şu an yaklaşık 400 kişiye istihdam sağladığını belirten Akgül, şöyle devam etti:

\"Otomatik kapı sistemleriyle başladığım işi geliştirmek için beyin fırtınaları yaptım. Yaptığım araştırmalar neticesinde güvenlik bariyerleri, hidrolik bariyer ve mantar bariyerler üretmeye başladım. Bu ürettiğim ürünlere Türkiye\'de sertifika alabileceğim bir kurum bulamayınca Amerika\'da, Almanya\'da ve İngiltere\'de ürünlerime sertifika alarak dünya pazarına açıldım. Atölyede 3 kişi çalışırken şimdi Karaman, İstanbul ve Suudi Arabistan\'daki fabrikalarda yaklaşık 400 kişi istihdam ediyoruz.\"

ÜRÜNLER, ASKERİ BİRLİKLERDE KULLANILIYOR

Ürünlerinin çoğunun Ortadoğu ülkelerine ihraç ettiğini ifade eden Akgül, \'\'Başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa\'daki çoğu ülkelere ve Ortadoğu ülkelerine ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Çoğu yerde askeri birlikler ürünlerimizi kullanıyor\'\' dedi.



