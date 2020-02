Oğlunun organlarını bağışlayan anne: Dünyaya bunun için geldiğini düşünüyorum

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, kaybettikleri yakınlarının organlarını bağışlayan ailelere yönelik programa düzenlendi. Yaşamını yitiren engelli oğlunun organlarını bağışlayan Serpil Bakan, programda yaptığı konuşmada, \"Benim oğlum hiçbir ihtiyacını kendisi karşılayamadı ama ölürken 6 kişiye can verdi. Bu hayatta herkesin bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Benim oğlum da bu dünyaya bunun için gelmiş\" dedi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle düzenlenen programa katılan Vali Hüseyin Aksoy, kentte son 5 yıl içerisinde vefat eden yakınlarının organlarını bağışlayan ailelerle bir araya geldi. Programa Vali Aksoy ile birlikte Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İl Müftüsü Yusuf Doğan, kentte hizmet veren hastanelerin başhekimleri, ilçe sağlık müdürleri ve yakınlarının organlarını bağışlayan aileler katıldı. Kocaeli\'de son 5 yıl içerisinde 52 ailenin yakınlarının organlarını bağışladığını belirten Vali Hüseyin Aksoy, şöyle konuştu:

\"İlimizde yaşayan ve organ bağışında bulunan ailelerle toplanmak istedik. Benim de kişisel olarak iki noktada tereddütler olduğunu gördüğüm, din konusunda yaşanan tereddütler için Müftümüzün yaptığı açıklamalar mevcut. Diğer ikinci bir soru işareti; Acaba organ bağışında bulunurken ben ölmeden organlarımı alırlar mı? Hastaların beyin ölümünün gerçekleştiğine dair iki uzman doktorun izni gerekir. Organ bağışı gerçekten çok önemli. 25 bini aşan sayıda insanımız organ bekliyor, yaşama tutunmak ve yaşam kalitelerini artırmak için. Ben bu noktada özellikle organ bağışında bulunan ailelere teşekkür etmek istiyorum. Bu kararı verdiğiniz için sizlere minnettarız. O zor dönemde bu kararı vermek kolay değil. Diğer ailelere de örnek oldunuz. Kocaeli\'de gerek üniversite hastanemizde gerekse Derince hastanemizde bu bağışlar gerçekleştirilebilmektedir. 2014 yılı itibarıyla 34 aile organ bağışında bulundu.\"

\'ÖLÜRKEN 6 KİŞİYE CAN VERDİ\'

Zihinsel ve bedensel engelli oğlunu yaklaşık 2,5 ay önce kaybeden ve organlarını bağışlayan Serpil Bakan da programda konuşma yaptı. Bakan, şunları söyledi:

\"Ben oğlumu kaybettim. Oğlum Barış Anıl Bakan, 26 yaşındaydı. Zihinsel ve bedensel engelliydi. Epilepsi nöbeti geçirdi ve kalbi durdu. 27 dakika sonra kalbini geri getirdiler, ancak beyin ölümü gerçekleşti. Organlarının çok iyi olduğunu, normal insanlardan hiç farklı olmadığını, organ bağışında bulunabileceğimizi söylediler. Biz de oğlumuzun organlarını bağışladık. \'6 kişiye can verdik\' dedi doktorlar bize. Gerçekten çok zor bir dönem. Onu kaybetmek çok zor. O geceyi orada beklemek, organlarının alınmasını beklemek daha da zor. Ama çok güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Benim oğlum hiçbir işini kendisi yapamadı. Ayakkabısını giyemedi, bağlayamadı. Hiçbir ihtiyacını kendisi karşılayamadı 26 sene boyunca. Biz onun bütün ihtiyaçlarını giderdik. Ama ölürken 6 kişiye can verdi. Bu hayatta herkesin bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Benim oğlum da bu dünyaya bunun için gelmiş diye düşünüyorum. Onunla gurur duyuyorum. Çok zor bir dönem geçiriyorum. Herkesin organlarını bağışlamasını tavsiye ediyorum.\"

\'ONLARI GÖRDÜKÇE ÇOK MUTLU OLUYORUZ\'

Yaklaşık 1 yıl önce kaybettiği babasının organlarını bağışlayan Nezahat Bıdık da, \"Babamı geçen sene Şubat ayında, 20 Şubat 2017\'de kaybettik. O zaman çok daha farklı duygular içerisindeydik. Yaptığımız organ bağışının çok da bilincinde olmamakla birlikte, bugün bunu daha iyi anlıyoruz. Bir de babamın organlarını verdiğimiz kişiler geldiler, bizimle tanıştılar. Onları sağlıklı görünce çok mutlu olduk. Sevindik. Babamın karaciğeri ile böbreğini aldılar. Babam tansiyon ve şeker hastası olduğu halde o organlarında problem yokmuş. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra organlarını o gece alıp götürdüler. O gün son buldu. İstanbul\'da yaşayan 2 kişiye gitti. Karaciğeri 64-65 yaşlarında bir erkeğe, böbreği de bir bayana gitti. O da 44-45 yaşlarında bir bayandı. Kendilerini gördük. Çok iyiler. Onları gördükçe çok mutlu oluyoruz. Bizim aklımızdan organ bağışı gibi bir şey hiç geçmemişti. O gün bize bunu söylediler. Çok da güzel bir şey yaptığımıza inandık. Herkes bence bu yola baş koysun ve organlarını bağışlasın\" diye konuştu.



