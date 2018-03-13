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Oğlunun ölümüne kalbi dayanmadı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ameliyatta ölen oğlu Necati Önol'un (35) acısına dayanamayan babası İbrahim Önol (65), kalp krizinden yaşamını yitirdi

13 Mart 2018 18:26

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde ameliyatta ölen oğlu Necati Önol\'un (35) acısına dayanamayan babası İbrahim Önol (65), kalp krizinden yaşamını yitirdi.
Turgutlu\'nun Selvitepe Mahallesi\'nde oturan TIR şoförü Necati Önol, geçen 6 Şubat\'ta, bel fıtığı için girdiği ameliyat masasında öldü. Olaydan sonra evlat acısıyla büyük üzüntü yaşayan TIR şoförü baba İbrahim Önol, dün kalp krizi geçirdi. Evlat acısına kalbi dayanmayan İbrahim Önol, kurtarılmadı. İbrahim Önol, bugün öğlende Turgutlu Laz Camii\'nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

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