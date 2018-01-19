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Oğlunun ölümünden 7 ay sonra yaşamını yitirdi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 7 ay önce oğlu Mustafa Duran'ı (18) kaybeden Elif Duran (46), bu sabah yatağında ölü bulundu

19 Ocak 2018 15:24

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, 7 ay önce oğlu Mustafa Duran\'ı (18) kaybeden Elif Duran (46), bu sabah yatağında ölü bulundu. Eşi Veli Duran, \"Kalbi, oğlumuzun acısını daha fazla kaldıramadı\" dedi.
Olay, sabah saatlerinde, Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki Çağdaş Apartmanı\'nın 5\'inci katındaki dairede meydana geldi. Genetik kas hastalığı bulunan Mustafa Duran, 15 Haziran 2017 tarihinde yaşamını yitirdi. Elif- Veli Duran çifti, tek çocukları Mustafa\'nın ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.
Eşiyle birlikte anne ve babasının evine misafirliğe gelen ve geceyi burada geçiren Elif Duran\'ı, Veli Duran, kahvaltı için sabah uyandırmaya çalıştı. Eşinin uyanmaması ve tepki vermemesi üzerine Duran, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Elif Duran\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekibinin incelemesinin ardından Duran\'ın cansız bedeni, morga götürüldü.
Oğlunun ölümünden sonra eşinin de ölümüyle yıkıldığını belirten Veli Duran, “Doktorlar, oğlumun en fazla 20 yaşına kadar yaşayabileceğini söylüyordu. Eşim, onu yaşatabilmek için elinden gelenin fazlasını yaptı; ancak anne yüreği işte, kalbi bu acıyı daha fazla kaldıramadı\" dedi.
Veli Duran, yaşamını yitiren eşinin, 11 yaşında belirtisini gösteren hastalıkla mücadele eden oğlunu da ölümüne kadar yalnız bırakmadığını söyledi.

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