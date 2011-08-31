-Oğlunun ölümü yalanlandı TRABLUS (A.A) - 31.08.2011 - Libya yönetimine bağlı bir televizyon, muhaliflerin, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin küçük oğlu Hamis'in öldürüldüğü yönündeki açıklamasını yalanladı. Seyfülislam Kaddafi'nin yönetimindeki Allibya kanalı, facebook'taki sayfasından yaptığı açıklamada, ''Hamis Kaddafi'nin öldüğüne dair haberlerin bir yalandan ibaret olduğunu yinelediklerini'' belirtti. Kanal, Trablus'un muhaliflerin eline geçmesinden bu yana yayın yapmıyor ancak arada sırada facebook'tan haber yayını yapmaya devam ediyor. Libya'da muhalifler, dün Kaddafi'nin küçük oğlu Hamis'in öldürüldüğünü açıklamıştı. Muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin Adalet Bakanı Muhammed Alagi, ''bir muhalif liderin, Hamis'in, başkent Trablus'un 80 kilometre kadar güneyindeki Tarhuna bölgesi yakınında öldürüldüğünü doğruladığını'' belirtmişti. Kaddafi'nin karargahını da koruyan seçkin birliklerin komutanı olan Hamis, ülkedeki birçok savaş suçundan sorumlu tutuluyordu.