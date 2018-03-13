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Oğlunun okulunda müdür yardımcısını döven baba tutuklandı

ADANA,(DHA)- ADANA’da, oğlunun sınıf değişikliği nedeniyle tartıştığı müdür yardımcısını dövüp yaralayan öğrenci velisi Ayhan S

13 Mart 2018 19:03

ADANA,(DHA)- ADANA’da, oğlunun sınıf değişikliği nedeniyle tartıştığı müdür yardımcısını dövüp yaralayan öğrenci velisi Ayhan S., \'Kamu görevlisini görevi nedeniyle kasten yaralama\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün Seyhan ilçesi Barış Mahallesi\'nde bulunan Malazgirt Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, okulun 6’ncı sınıf öğrencisi Y.E.S., sınıf değişikliği isteyince, babası Ayhan S., okul idaresine dilekçe verdi. Kontenjanı az olan bir sınıfa yerleştirilen çocuk, babası Ayhan S. ile okula gitti. Oğlunun yeni sınıfında da okumak istemediğini, naklini almak istediğini belirten baba Ayhan S., bu yüzden okul müdür yardımcısı Ali Büyükciğer ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında, Ayhan S., iddiaya göre müdür yardımcısı Büyükciğer’e, “Şerefsizlik yapma, şerefsiz” diye hakaret etti. Polis çağıracağını söyleyen müdür yardımcısına, Ayhan S., bu kez, “Polis çağıracaksan seni bir güzel döveyim de polis boşa gelmesin” diyerek tehdit edip yumruk attı. Darp sonucu yaralanan müdür yardımcısı Büyükciğer hastaneye götürülürken, şüpheli öğrenci velisi ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Suçüstü-Müracaat Bürosu’nun talimatıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Ayhan S., savcılıktaki işlemlerinin ardından “Kamu görevlisini görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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