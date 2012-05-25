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Dünya

Oğlunun küllerinden elmas kolye yaptırdı

17 yaşındaki kanserli oğlunu kaybeden Hong Konglu anne, bir firmaya başvurup oğlunun küllerinden elmas kolye yaptırdı. Ölülerden elmas yapma, yeni bir sektör

25 Mayıs 2012 15:06

Oğlunu henüz 17 yaşındayken kanserden kaybeden Hong Konglu bir anne, onu ömür boyu yanında taşımak için ilginç bir yöntem buldu. Algordanza adlı şirkete başvuran kadın, öldükten sonra cesedi yakılan oğlunun küllerini elmasa dönüştürerek haç biçimindeki bir kolyeye monte ettirdi. Ölülerin küllerini elmasa çevirmek, son yıllarda Hong Kong’da bu İsviçre merkezli şirketin girişimiyle adeta yeni bir iş kolu haline geldi. Firma, 2007 yılından beri, ölülerin küllerini laboratuarda bazı işlemlerden geçirerek elmasa dönüştürüyor. 2011 yılının ocak ayında Cornald adlı 17 yaşındaki oğlunu nadir bir kanser hastalığı nedeniyle kaybeden Hong Konglu anne Eva Wu da işte bu metoddan faydalandı. Eva Wu, “Bu kolyeyi boynuma taktıktan sonra huzur buldum. Onu sürekli yanımda taşıyorum” diyor. Şirketin Hong Kong’daki temsilcisi Scott Fong ise, “hatıra elması” olarak adlandırdıkları, ölünün küllerinden imal edilen çeyrek karat bir elmasın fiyatının 3 bin dolar, 2 karat elmasın fiyatının ise 37 bin dolar olduğunu söylüyor.


Uygun fiyata “sevdiklerinizden elmas”

 

Şirket yetkilisi Fong, külleri elmasa dönüştürme işlemini ise şöyle anlatıyor: “Ölüden alınan 200 gram kül laboratuara gönderiliyor. Filtreden geçirilen kül yüzde 99 saflaştırılarak karbona dönüştürülüyor. Daha sonra işlemden geçirilerek ipeksi, siyah bir grafite dönüştürülüyor. Volkan sıcaklığında bir makine, saflaştırılmış külü 9 saatlik bir işlem sonrasında sentetik bir elmasa dönüştürüyor.” Fong, küllerden oluşturdukları elmasın fiyatının çok pahalı olmadığını belirterek, “Hong Kong’da bir cenaze töreni, tabutuyla birlikte 2 bin dolardan başlayıp 200 bin dolara kadar çıkabiliyor. Bu rakamlara baktığımızda bizim fiyatlar oldukça uygun” diyor.

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