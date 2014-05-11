Oğlunun katilini affeden İranlı anne, ödül almak için İstanbul'a gelemedi

Maltepe Belediyesi tarafından 'Yılın Annesi' ilan edilen ve bugün İstanbul'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ödül alması planlanan Samareh Ali Nezhad, dün gece İstanbul yolculuğu öncesinde ani bir rahatsızlık yaşayarak hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Samereh Ali Nezhad o güne dair konuştu.

Yüksek tansiyon tanısıyla tedavi atına alınan Samareh Ali Nezhad'ın yerine ödülünü İran İslam Cumhuriyeti Kültür Ateşesi Hasan Şabani aldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran’da oğlunun katilini idam sehpasındayken affeden anne Samereh Ali Nezhad’ın İstanbul’a gelememesi nedeniyle bugün Maltepe Belediyesi tarafından Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa katılmayacaktır. Bugün Tahran’dan İstanbul’a gelmesi beklenen Samereh Ali Nezhad, Tahran’da rahatsızlanarak uçağa binemediği için İstanbul’daki programa katılamamıştır" denildi.

İran'da oğlunun katilini idam sehpasındayken affeden anne Samereh Ali Nezhad, Maltepe Belediyesi tarafından “Yılın Annesi ve Anadolu Hümanizması Ödülü"ne layık görülmüştü.

Samereh Ali Nezhad’ın Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki törene katılamayacağının açıklanmasının ardından Kılıçdaroğlu da İstanbul programını iptal ederek Eskişehir’e gitti.

İran’dan teşekkür etti

Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Samereh Ali Nezhad, İran'da aldığı ödüle ve yaşadıklarına dair konuştu.

DHA’nın haberine göre, Samereh Ali Nezhad, "Bugün anneler günü ve bugün ben yılın annesi seçildiğim için çok mutluyum. Bütün annelerin, özellikle Türkiye'deki annelerin anneler gününü tebrik ediyorum. Anneler günü nedeni ile bana ödül layık gören herkese teşekkür ediyorum. İdam günü herkes orada toplanmıştı. Katili idam sehpasına getirdiler. Bana affetmeme için yalvardı, o anda ben içinden gelerek bir tokat attım. O anda sanki içimdeki pıhtılaşmış kanın, bütün kinin ve nefretin eridiğini hissettim. Eşime dedim ki idam sehpasına gel ve onu indirelim. O günden sonra içimde çok büyük bir huzur hissediyorum. Allah'a daha çok yaklaşmış hissediyorum. Nereye gitsem Allah'ın benim yanımda olduğunu hissediyorum. Oğlumu kaybettikten sonra sağlığım kötüye gitti. Tedavim hâlâ sürüyor. İstanbul'daki programa katılamadığım için çok özür diliyorum, sağlığım maalesef el vermiyor" dedi.

'Yılın annesinden İstanbul'a hediye

Samereh Ali Nezhad, kendisini 'Yılın Annesi' ödülüne layık gören belediye başkanı ve idarecilere ulaştırılmak üzere hazırladığı Kuran-ı Kerim ve hediyeleri görevlilere teslim etti.