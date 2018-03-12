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Oğlunun gözü önünde dehşet saçan eski koca tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, velayeti için tartıştıkları 7 yaşındaki oğlu Y

12 Mart 2018 17:14

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, velayeti için tartıştıkları 7 yaşındaki oğlu Y.B.\'nin gözü önünde eski eşi Semra Yılmaz\'ı (32) pompalı tüfekle bacağından ve kolundan yaralayan Ersan B. (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Semra Yılmaz ve Ersan B., 3 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çift, boşanmalarının ardından 7 yaşındaki oğulları Y.B.\'nin velayet davasında karşı karşıya geldi. Geçen hafta ilk duruşma görüldü. Mahkeme, dava sonuçlanana kadar çocuğun sırasıyla anne ve babada kalmasına karar verdi. Geçen cuma günü oğlunu almaya giden babaya, iddiaya göre, anne Semra Yılmaz çocuğun, kendi çalıştığı özel bir rehabilitasyon merkezinde bulunduğunu söyledi.
Yanına pompalı tüfeği alan Ersan B., geçen cumartesi günü saat 11.00\'de, Aydın-İncirliova yolu üzerindeki Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy Mahallesi\'nde engelli çocuklara hizmet veren özel rehabilitasyon merkezine giderek, oğlunu almak istedi. İddiaya göre Yılmaz engel olmak istedi. Eski koca Ersan B., Semra Yılmaz\'a ateş edip kolundan ve bacağından vurarak yaraladı. Semra Yılmaz, olay yerine gelen ambulansla, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Rehabilitasyon merkezinden oğluyla birlikte çıkan Ersan B. ise silahıyla birlikte jandarma tarafından yakalandı. Yaralı Yılmaz\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ersan B., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftin oğlu Y.B.\'nin ise yakınlarının yanında olduğu öğrenildi.
Ersan B. olaydan sonra Facebook sayfasından, \'Her şey oğlum için. Adaletin olmadığı yerde insanlar kendi adaletini kendi sağlar\' paylaşımında bulunmuştu.

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