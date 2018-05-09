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Oğlunun gömdüğü uyuşturucuyu çıkarırken yakalandı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, Yaşar A

09 Mayıs 2018 20:10

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, Yaşar A. (72) oğlunun kavanoz ve poşetlere koyarak ormanlık alana gömdüğü 3 kilo 100 gram esrarı çıkarırken yakalandı.
Jandarma, 2 Mayısta ilçeye bağlı Perşembe beldesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Sonar A.\'yı (42) yakaladı. Soner A.\'nın otomobilinde ve evinde yapılan aramada 400 gram esrar ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Soner A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma, uyuşturucu ticareti yapan Soner A.\'nın tek başına olmadığından ve uyuşturucu maddenin daha fazla olabileceğinden şüphelenerek soruşturmaya devam etti. Ekipler, Soner A.\'nın babası Yaşar A.\'yı takibe aldı. Gece saat 04.00 sıralarında evden çıkan Yaşar A., oğlunun ormanlık alana gömdüğü cam kavanoz ve poşetler içerisindeki 3 kilo 100 gram esrarı alıp çuvala koyarken yakalandı. Yaşar A. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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