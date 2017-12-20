Oğlunun durumu için çağrıldığı okula tabancayla geldi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da oğlunun disiplinsiz davranışları nedeniyle okula çağrılan baba F.K., tabancayla görüşmeye gitti. Durumun bildirilmesi üzerine okula giden polis, F.K.\'yi gözaltına aldı. Tabancanın kurusıkı olduğu belirlendi.

Polisi alarma geçiren olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesinde bulunan Kamile Çömlekçioğlu Ortaokulu\'nda meydana geldi. Disiplinsiz davranışları nedeniyle defalarca uyarılan bir öğrencinin velisi F.K., oğlunun durumunun görüşülmesi için okula çağrıldı. Davet üzerine yanına tabanca alan F.K., okula geldi. Oğlunun rehber öğretmeni ile görüşmek isteyen F.K\'nin belinde taşıdığı tabancayı fark eden okul müdürü, durumu kapıda görevli güvenlik görevlisine ve polise bildirdi. İhbarı üzerine okula çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, F.K\'yi gözaltına aldı. Ekip aracına bindirilen F.K., Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Sema Yazar Polikliniği\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen F.K\'nin tabancasının kurusıkı olduğu belirlendi.



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