Oğlunun cinayeti kendisine söylediğini itiraf etti

Etiler'de başı kesik halde cesedi bulunan Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem G’nin teslim olmasının ardından yeniden ifadesinin alınması için adliyeye getirilen baba Mehmet Nida Garipoğlu, oğlunun cinayeti kendisine söylediğini itiraf ederken; telefon görüşmeleriyle ve gözaltına alınanlarla ilgili sorularda susma hakkını kullandı.

Bu arada Mehmet Nida Garipoğlu ifade verdiği sırada kardeşi Hayyam Garipoğlu da adliyenin karşısındaki otoparkta tek başına bekledi.

Silivri Cezaevi’nden getirilen Mehmet Nida Garipoğlu, sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Avukatlarının gelmesi için beklenen Garipoğlu, saat 15.15 sıralarında savcılık katına çıkarıldı. Gri takım elbisesi içinde zayıflamış olduğu görülen Garipoğlu, bir mahkeme salonunda avukatları Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Aytekin Kaya ile görüştürüldü. Garipoğlu, 15 dakika sonra Savcı Faruk Erşen Yılmaz’ın odasına alındı. Garipoğlu, bir saat süren ifadesinin ardından tekrar tutuklu bulunduğu cezaevine götürüldü. Mehmet Nida Garipoğlu’nun avukatları, soruşturmanın gizliliğinin kaldırılması için nöbetçi mahkemeye dilekçe verdiler.

Müvekkilim başka bir yerdeydi, tutuklu kalmamalı

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan avukat Metin Feyzioğlu, "Olay tabii ki çok trajik bir olay. İki ailenin dramı söz konusu burada. Cinayeti, gencecik bir insanın öldürülmesini küçük göstermek söz konusu olamaz. Ama öbür taraftan bu olayların dışında olan; olay günü, olaydan önce, sırasında ve sonrasında bambaşka bir yerde olduğu bütün dosya içeriğine göre sabit olan bir insan -üstelik evladı böyle bir olaya karıştığını ifade etmiş- bunun da bir baba için büyük bir trajedi olduğunu herkesin görmesi lazım" dedi.

Ceza sorumluluğunun şahsi olduğunu ifade eden avukat Feyzioğlu, müvekkilinin olay sırasında başka bir yerde olduğunun sabit olduğunu belirterek adam öldürmeye iştiraktan dolayı halen tutuklu kalmasını bir hukukçu olarak kabullenmenin mümkün olmadığını söyledi. Avukat Feyzioğlu, müvekkilinin oğlunun cinayeti anlatmasının ardından önceki ifadesini değiştirdiğini vurguladı. Feyzioğlu, "Anayasa’ya göre, CMK’ye göre hiçkimse kendi çocuğunu suçlayıcı beyanda bulunmaya zorlanamaz. Nida Bey daha önceki ifadelerinde bu hakkını kullanmıştır. Ama oğlu gelip olayı anlattıktan sonra Nida Bey bugünkü ifadesinde bana son anda böyle bir durumdan bahsetti ‘Daha sonra arabadan indi’ şeklinde bir ifade vermiştir. Zaten bunları göreceğiniz için söylemekten bir sakınca görmüyoruz. Ayrıntıları sizden öğreniyoruz. Nida Bey bunun dışında hiçbir beyanda bulunmamıştır. Oğluyla kendi ifadesi arasında çelişen hemen hemen hiçbir nokta yoktur. Bunların da ayrıntılarını zaten dava sürecinde mahkeme ve hakimler inceleyecektir. Bunun dışında da takdir edersiniz ki basın huzurunda yargılama yapmak hele hele şu ortamı yargılamaya ince ince delilleri tartışmak çok doğru değil. Sağlıklı da olmaz zaten" diye konuştu. Avukat Metin Feyzioğlu, telefon görüşmeleriyle ilgili soruya da, "Nida bu konularda herhangi bir cevap vermemiştir. Gözaltına alınanlarla ilgili tanıyıp tanımadığı ve konuşup konuşmadığı yolunda sorular soruldu. Ancak bu sorulara cevap vermedi" diye cevap verdi.

AİHM’e gideceğiz

Avukat Feyzioğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gidilip gidilmeyeceği konusundaki bir soru üzerine de "Evet gidilecek. AİHM içtihatına göre tutuklu bir işte bu kadar uzun bir süre müdafiilerin dosyayı görmeden karanlıkta bırakılması, hakim huzuruna çıkılmadan aylarca ve aylarca insanların hürriyetlerinden mahrum edilmesi, cezaların şahsiliği ilkesinin ihlal edilmesi, bunların hepsi ve daha sayacağım ama şu anda saymak istemediğim onlarca noktada insan hakları mahkemesinin söylemi çok nettir. Temel insan hakkı ihlali olarak görmektedir. Kitapta hangi ihlalden söz ediliyorsa müvekkilim Nida Garipoğlu ile ilgili bu ihlaller maalesef bu soruşturmada söz konusudur. O yüzden evet İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmeyi düşünüyoruz. Evet hazırlıklarımızı tamamladık" şeklinde konuştu.

Hayyam Garipoğlu otoparkta bekledi

Bu arada Mehmet Nida Garipoğlu’nun ifadesi alındığı sırada kardeşi Hayyam Garipoğlu da adliyenin karşısındaki otoparkta bekledi. Gazetecilere görünmemeye çalışan Hayyam Garipoğlu, bir basın mensubunun "Bir şey söylemek ister misiniz?" şeklindeki sorusuna, "Neyi söyleyeceğim? Anormal bir şey mi var? Bir anormallik mi var?" diye tepki gösterdi. Hayyam Garipoğlu, kardeşinize destek için mi geldiği yönündeki soruya ise "Hayır. Avukatımı bekliyorum" diye cevap verdi. Garipoğlu, bayramda ve her görüş gününde de kardeşini ziyarete gittiğini ifade etti. Mehmet Nida Garipoğlu, gömleğinde tespit edilen kan lekesinin Münevver Karabulut’a ait olduğu belirlenince adam öldürmeye iştirak suçundan 27 Nisan 2009’da tutuklanmıştı. Ayrıca Garipoğlu’nun avukatlarının, müvekkillerinin tahliye edilmesi için nöbetçi mahkemeye başvurdukları, ancak taleplerinin reddedildiği de öğrenildi.