Oğlunun cenazesini alabilmek için 77 gündür açlık grevinde olan Kemal Gün, görme kaybı yaşamaya başladı!

Dersim'de düzenlenen hava operasyonunda hayatını kaybeden oğlunun cenazesini almak için 77 gündür kent merkezinde açlık grevi yapan Kemal Gün, görme kaybı yaşamaya başladı.

İleri Haber'den Meryem Yıldırım'ın haberine göre Gün, Gülmen ve Özakça’ya ilişkin “Oradaki yavrularımı yalnız bırakmayın, hep yanlarında olun” dedi.

Dersim merkez ile Hozat ilçesi arasındaki bölgede bulunan Çet deresinde, 7 Kasım 2016’da yapılan hava operasyonunda hayatını kaybeden 11 kişi içerisinde yer alan oğlunun cenazesi için 77 gündür açlık grevi yapan Kemal Gün’ün ile konuştuk.

Açlık grevi direnişinde 77. güne giren Gün, tansiyon ve eklem rahatsızlıkları yaşarken, “Görme kaybı yaşıyorum. Sol gözüm iyice kapandı” dedi.

“Önemli olan bu değil, çocuklarımızın kemiklerini versinler” diyen Gün, açlık grevini sürdüreceğini ifade etti.

Heyet oluşturuldu

Cenazelerin teslim edilmesine dair yetkililere yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını ve hala taleplerine karşılık verilmediğini aktaran Gün, dün Dersim’deki demokratik kitle örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve baro başkanından oluşturulan bir heyetin Valiliğe görüşme talebinde bulunduğunu söyledi.

Heyetin görüşme talebine ne yanıt verileceğini beklediklerini ifade eden Gün, “Valiyle bir randevu talep ettiler. Bakalım ne zaman görüşmeyi kabul edecek” ifadelerini kullandı.

Nuriye ve Semih'e destek mesajı yolladı

Oğlunun cenazesi için 77 gündür açlık grevinde olan 70 yaşındaki Gün, Ankara’da, ‘İşimizi geri istiyoruz’ sloganıyla açlık grevlerinin 63. gününe giren ve sağlık durumları kritik eşikte olan genç akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya da bir mesaj yolladı.

“Onları her zaman destekliyorum, sevgi ve selamlarımı iletiyorum” diyen Gün şunları söyledi: “Onlar da hakkı olanı istiyorlar ve haklılar. Her zaman için de yanlarındayım. Tüm Türkiye’deki duyarlı insanların hepsinin onlara destek olmasını istiyorum, çağrı yapıyorum.”

"Bu iki yavruma herkes destek olsun"

“Eğer insan isek, insanca, özgürce yaşamak istiyorsak, onları desteklemeye çağırıyorum” diyen Gün, Gülmen ve Özakça ile ilgili çağrısına şöyle devam etti: “Yanlarında devamlı bulunsunlar ve desteklerini hiç eksik etmesinler onlardan. Davalarında haklılar onlar. Bu iki yavruma herkesin destek olmasını istiyorum.”

Gün, sözlerini şu mesajla sonlandırdı:

“Bir devlette insanca ve özgürce yaşamak istiyorsak, mücadele ediyorsak, hep beraber mücadelemizi verelim. Eğer beraber veremezsek bu mücadeleyi bitmiş sayılırız.”