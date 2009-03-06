Oğlunun cenazesinde soyuldu

Amsterdam seferini yaparken, 25 Şubat günü Schiphol Havalimanı'na iniş sırasında düşen THY uçağında can veren pilotların cenazesinde yaşanan bir olay, "İnsanlık ölmüş" dedirtti.



Sabah gazetesinin haberine göre; ikinci Pilot Olgay Özgür'ün cenazesinde, evlat acısıyla yüreği yanan baba Birol Özgür'ün cebindeki bütün para çalındı.



Tüm Türkiye'yi yasa boğan kazada yaşamını yitiren kaptan pilot Hasan Tahsin Arısan ve ikinci pilot Olgay Özgür son yolculuklarına, 28 Şubat günü Edirnekapı Mezarlığı'nda birlikte uğurlandı. Pilot yakınlarının gözyaşları içinde en sevdiklerine veda ettikleri anı, kendileri için "fırsat bilenler" de tören alanındaki yerini aldı.



Defin işlemi sırasında yaşanan kargaşayı fırsat bilen hırsızlar, Ankara'dan cenaze için İstanbul'a gelen ve oğlu gibi pilot olan 61 yaşındaki albay Birol Özgür'ün cebindeki tüm parayı alarak kalabalığın arasında kayboldu.



‘Acı günümüzde buna tenezzül ettiler’



Oğlunu kaybetmiş olmanın acısı ile o an ne olduğunu anlayamayan acılı baba şehitlikte yaşanan rezaleti şöyle anlattı:

"İhtiyaç olur düşüncesiyle evden çıkarken paraları cebime koymuştum. Tam defin işlemi sırasında müthiş bir dalgalanma yaşandı. İşte o sırada birinin cebimi çekiştirdiğini hissettim fakat dikkat edemedim. Törenlerden sonra eve dönerken elimi cebime attığımda para olmadığını ve soyulduğumu fark ettim. En acı günümüzde insanların buna tenezzül etmeleri beni çok üzdü."



‘Olay pilotlara yıkılmaya çalışılıyor’



Hollandalı yetkililerin uçağa ilişkin ilk açıklamalarına da ateş püsküren acılı baba, "Olay tamamen pilotların üzerine yıkılmaya çalışılıyor. Ben de yıllarca uçtum. Böyle bir hata yapacaklarına ihtimal vermiyorum" dedi.



Yıllarca THY başta olmak üzere farklı şirketlerde Boeing uçak kullanan baba Özgür, pilotların altimetre hatasını önemsemedikleri iddiasını gülünç bulduğunu belirterek, "Hiçbir pilot böyle bir hata yapmaz. Suçu pilotların üzerine yıkmaya çalışıyorlar" dedi. Uçağın aynı arızayı 8 kez yaptığı iddiasına ise, "O zaman nasıl 8 kez sorunsuz indi" yorumunu yaptı.



Bu arada Olgay Özgür'ün kokpitte arkada oturduğu, onun olması gereken koltuktaysa eğitim amaçlı uçuş yapan diğer pilot Mehmet Sezer'in bulunduğu anlaşıldı.

