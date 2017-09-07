Oğlunu tüfekle öldürdü

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRANMANMARAŞ\'ta 70 yaşındaki Abdullah Yeter, tartıştığı oğlu 35 yaşındaki Murat Yeter\'i tüfekle öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde merkez Dulkadiroğlu İlçesi\'ne bağlı Aslanbey Mahallesi\'nde meydana geldi. Abdullah Yeter, oğlu Murat ile belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Yeter, iddiaya göre av tüfeği ile oğluna ateş etti. Murat Yeter vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde yaşamını yitirirken, Abdullah Yeter polis tarafından gözaltına alındı. Murat Yeter\'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna konuldu.

FOTOĞRAFLI

