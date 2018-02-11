T24 LogoT24 Logo
Gündem

Oğlunu toprağa veren şehit annesi: Vazifesini yaptı, mutluyum

Eyüp KELEBEK- Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Serdar Ege, memleketi Eskişehir'de, töre

11 Şubat 2018 18:40

Eyüp KELEBEK- Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda PKK/YPG\'li teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Serdar Ege, memleketi Eskişehir\'de, törenle toprağa verildi. Törende şehidin annesi Gülten Ege, kendisine başsağlığı dileyen subaylara \"Oğlum vazifesini yaptı, mutluyum\" dedi.
Şehit Uzman Çavuş Ege için Eskişehir\'de Reşadiye Camii\'nde tören düzenlendi. Törene, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Özdemir Çakacak, CHP miletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile şehidin annesi Gülten Ege (61), eşi Dilek Ege (41), kızları Elif (17) ve Elvan (13), şehidin kardeşleri Serkan (38) ve Betül (31) ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin babası Sedat Ege\'nin ise 1991 yılında vefat ettiği belirtildi. Törende anne Gülten Ege ile şehidin eşi ve çocukları şehit Uzman Çavuş Serdar Ege\'nin tabutuna sarıldı.
Reşadiye Camii yanında kurulan taziye çadırında anne Gülten ve şehidin eşi Dilek Ege taziyeleri kabul etti. Şehidin annesi Gülten Ege kendisine başsağlığı dileyen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı Tuğgeneral Taner Uysal\'a \"Oğlum vazifesini yaptı, mutluyum\" dedi.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Uzman Çavuş Serdar Ege\'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda top arabasına taşındı. Şehit Serdar Ege, götürüldüğü Kanlıpınar Şehitliği\'nde gözyaşları içinde toprağa verildi. Tören sırasında kalabalık, sık sık \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganı attı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyüp KELEBEK Kemal ATLAN Hakan TÜRKTANESKİŞEHİR DHA TÜRK Silahlı Kuvvetleri Suriye AfrinDalı Harekatı PKKYPGSerdar EgeEskişehirTörende şehidinGülten EgeEgeReşadiye CamiiTörene Milli Eğitim BakanıYılmaz ValiCHPUtku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24