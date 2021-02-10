Oğlunu Soma faciasında kaybeden İsmail Çolak: Adalet göçük altında kaldı, 440 çocuk da yetim

Soma'da mahkeme heyetinin değişmesinin ardından tutuklu hiçbir sanık kalmadı. Kararı 25 yıl aynı madende çalışıp oğlunu 2014'teki faciada kaybeden İsmail Çolak, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na yorumladı. Çolak, "Soma katliamı sonrası 440 çocuk yetim kaldı. Ailelerin sağlıkları ve psikolojileri bozuldu, huzurları kaçtı. Adalete olan inancımızı kaybettik" dedi.

"'Madeni işletebilirsin, işçileri öldürebilirsin' dercesine tahliye ettiler"

Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı da olan İsmail Çolak, Atilla Güner'le Akşam Postası'na şöyle konuştu:

"Kabul edilebilir bir karar değil, asla kabul etmiyoruz. Adil bir karar çıkmayacağını biliyorduk çünkü bundan önceki süreçte özel olarak atanan hakim ve heyete çeşitli baskılar sonucu el çektirdiler dosyadan. Hep yanlı ve taraflı, sermaye yanlısı kararlar veren heyetlerle bu süreci İzmir Bölge Mahkemesi'ne kadar taşıdık ama Bölge Mahkemesi'nde Madencilik şirketinin başındaki Can Gürkan'a tahliye verildi. 'Madeni işletebilirsin, işçileri öldürebilirsin' dercesine tahliye ettiler.

"Adalet göçük altında kalmıştır"

"Bu süreci Ankara'ya, Yargıtay'a taşıdık ama atadıkları 3 üyenin 3'ü de bu insanların tahliyesine karar verdi. Adalet göçük altında kaldı. Adalete güvenimiz kalmadı. 13 Nisan 2021'de kalan 4 kişiyi yargılayacağız dediler ama bize çok da inandırıcı gelmiyor, buradan da bir şey çıkacağını sanmıyorum, bunları da serbest bırakacaklar. Adalete, yargıya, yürütmeye artık güvenimiz kalmadı. 301 kişi için adalet mücadelesi veren avukatlarımız Türkiye'nin çeşitli cezaevlerinde yatarken 301 kişinin katili ve sorumluları maalesef serbest. Soma katliamı sonrası 440 çocuk yetim kaldı, babasını kaybettikten sonra 10 bebek dünyaya geldi. İnsanların sağlıkları ve psikolojileri bozuldu, huzurları kaçtı. Çocuklar yetim büyümekte. Artık adalet ve hukuk diye bir kavramın kalmadığını düşünüyorum. Adalet göçük altında kalmıştır."