-OĞLUNU ÖLDÜRTMEK İÇİN BANKADAN KREDİ ÇEKTİ MOSKOVA (A.A) - 03.08.2011 - Moskova'da yaşayan bir kadın, oğlunu öldürtmek için tuttuğu kiralık katilin parasını ödeyebilmek amacıyla bankadan kredi çekti. Rus polisi, 47 yaşındaki kadının 21 yaşındaki oğluyla ilişkisinin "kötü" olduğunu ve oğlunu, aldığı bilgisayarın parasını iade etmediği için öldürtmek istediğini belirtti. Polis, kadının bir kiralık katille 12 bin 430 avroya anlaştığını, ancak adamın kararını değiştirip durumu haber vermesiyle kadının tutuklandığını kaydetti. Adı açıklanmayan kadının, parayı öderken suçüstü yakalandığı ifade edildi.