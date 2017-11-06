Oğlunu öldüren baba tutuklandı...

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-FATİH\'te 9 yaşındaki oğlu Yiğitcan\'ı evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen Nezir T. \"Kasten öldürme\" suçundan tutuklandı.
Olay sonrası Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan baba Nezir T. sorgusunun tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirilen baba Nezir T. savcıya çıkarıldı. Savcılıkta susma hakkını kullandığı öğrenilen Nezir T. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi 9. Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan Nezir T. \"Kasten öldürme\" suçundan tutuklandı.