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Oğlunu kurtarmak isterken yanarak can verdi

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - PENDİK'te çıkan yangında oğlunu kurtarmak isteyen anne yanarak can verdi

27 Kasım 2017 09:16

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - PENDİK\'te çıkan yangında oğlunu kurtarmak isteyen anne yanarak can verdi.

Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi\'nde saat 01.30 sıralarında Fatih Çetin ve eşi Gülizar Çetin\'in tek katlı evinde yangın çıktı. İddiaya göre, yoğun dumandan etkilenen aile mutfak camından dışarı çıktı. Ancak 26 yaşındaki Gülizar Çetin, eltisi Sevilay Çetin tarafından kurtarılan 3 yaşındaki oğlu Talha\'yı göremedi. Eşi Fatih Çetin\'in şaşkın bakışları arasında tekrar eve giren Gülizar Çetin alevlerin arasında kaldı. Oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına giren Gülizar Çetin\'in üzerine evin çatısı çöktü.

YANARAK CAN VERDİ
Mahalle sakinlerinin itfaiyeye haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, itfaiye ekipleri Gülizar Çetin\'in cansız bedenine ulaştı. Yoğun dumandan etkilenen Fatih Çetin ambulansta tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gülizar Çetin\'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Yangının kesin nedeni belirlenemezken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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