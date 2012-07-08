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Oğlunu kurtarmak isterken boğuldu

Baba Özer'in cesedi, Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu ırmaktan çıkarıldı

08 Temmuz 2012 02:36

Tokat'ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak'ta akıntıya kapılan oğlunu kurtaran baba boğuldu.

Turhal Hamam Mahallesi Bekir Şeyhoğlu Sokak'ta 2 katlı evde ailesiyle yaşayan Umut Özer (16), evlerinin yaklaşık 20 metre ilerisindeki Yeşilırmak'ta bulunan ördeklerini çıkarmak için suya girdi.

Ördeklerini kıyıya çıkaran Özer, bu sırada akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Oğlunun akıntıya kapıldığını gören baba Selahattin Özer (44), Umut'u kurtarmak için ırmağa atladı.

CNNTürk'te yer alan habere göre, oğlunu kurtarmayı başaran baba Özer, suyun dibindeki çamur tabakaya saplanarak ırmaktan çıkamadı.

Boğulan baba Özer'in cesedi, Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu ırmaktan çıkarıldı.

Özer'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Umut Özer ise kontrol amacıyla Turhal Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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