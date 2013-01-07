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Dünya

Oğlunu Kuran okuyamadığı için öldüren anneye müebbet

İngiltere'de 7 yaşındaki oğlunu Kuran'dan sureleri ezbere okuyamadığı için döverek öldüren anneye ömür boyu hapis

07 Ocak 2013 20:35

Kur'an'dan bazı sûre ve ayetleri ezberleyemediği için 7 yaşındaki oğlunu döverek öldüren Sara Ege adlı anne, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ege 17 yıl hapis yatmadan cezaevinden çıkarılamayacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, mahkeme yargıcı, Galler bölgesinde, Cardiff'in Pontcanna yöresinde yaşayan 33 yaşındaki Sara Ege'nin 2010 Temmuz'unda, oğlu Yaseen Ege'ye evde uzun süre zulmettiğini ve çocuğu acımasızca dövdüğünü kaydetti.

Yargıç Wyn Williams, "Yaseen'in öldüğü gün, Kur'an'ı ezberlemesi için çocuğunuzu okula göndermeyerek evde alıkoydunuz. Yaseen, bazı sûreleri ezberlemekteydi ama o gün bir başarısızlık gösterdi ve bu dövülmesini tetikledi. Kendi oğlunuzu öldürdünüz. Cinayet anında çocuk, yaşı ve görece çelimsizliği dolayısıyla, özellikle korumasız haldeydi. Oğlunuzu öldürerek, bir anne ve babayla çocuğu arasında bulunan ve bulunması gereken değerli güven ilişkisini suistimal ettiniz." dedi.

Yargıç, Sara Ege'nin Yaseen'i, ölümüne kadarki 3 ay boyunca da dövdüğünü, çocuğun hedef olduğu şiddetin, sadece öldüğü günle sınırlı kalmadığını da kaydetti.

Oğlunun vücudunu ateşe de veren Sara Ege, beş hafta süren dava sonunda mahkum oldu. Yaseen Ege'nin önce yangın sırasında öldüğüne inanılmış, ancak daha sonra yapılan tahliller, yanmadan saatler önce öldüğünü ortaya koymuştu.
Mahkemede, Yaseen'in karın bölgesinde önemli darbeler aldığı, ölümüne bunun yol açtığı kaydedildi.

Cardiff mahkemesinde görülen davada karar okunduktan sonra fenalaşan Sara Ege, sanık kürsüsünden yardımla götürüldü.
Sara Ege, adaleti yanıltmaya çalışmakla da suçlanarak bunun için de, dört yıl hapse mahkum edildi.

Kadının taksi şoförü olan eşi Yousuf Ege, oğlunu koruyamayarak çocuğun ölümüne izin vermiş olma suçlamasından aklandı.

Önce cinayeti itiraf eden Sara Ege, daha sonra masum olduğunu iddia etmiş ve ve oğlu Yaseen'in ölümünden kocasının sorumlu olduğunu, kocasının ailesinin, kendisini cinayeti üstlenmeye zorladığını savunmuştu.

Sara Ege verdiği ifadeler arasında, bir ara, oğlunu sebepsiz yere dövdüğünü, duyduğu öfke yüzünden sık sık kontrolü kaybettiğini de anlatmıştı.

Sara Ege ve eşi, hafız olması amacıyla oğullarını yerel camideki ileri düzeydeki Kur'an kurslarına yazdırmıştı.

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