Oğlunu Kuran okuyamadığı için öldüren anne suçlu bulundu

İngiltere'de 7 yaşındaki oğlunu Kuran'dan sureleri ezbere okuyamadığı için döverek öldüren anne, mahkeme tarafından suçlu bulundu. Çocuğu koruyamayarak ölümüne sebebiyet vermekten yargılanan babası Yusuf Ege ise beraat etti.

33 yaşındaki Sara Ege 2010 yılının Temmuz ayında, oğlu Yasin'i Cardiff yakınlarındaki Pontcanna'daki evlerinde döverek öldürdükten sonra cesedini ateşe vermişti.

BBC'de yer alana habere göre, önce Yasin'in evde yanarak öldüğü düşünülmüş ama yapılan testler çocuğun yanmadan bir kaç saat önce öldüğünü ortaya çıkarmıştı. Oğlunun ölümünden bir kaç gün sonra polise onu döverek öldürdüğünü itiraf eden anne Sara Ege mahkemede ise önce suçsuz olduğunu söylemiş ve kocasını suçlamıştı. Sara Ege cinayeti, kocasının kendisini de öldürmesinden ve ailesini hedef almasından korktuğu için itiraf ettiğini öne sürmüştü. Annenin polis tarafından videoya kaydedilen itirafı beş gün süren yargılama sırasında jüriye de gösterildi. Yaklaşık bir saat süren dehşet verici itiraf videosunda üniversite mezunu anne Sara, oğlunu nasıl bilincini yitirene kadar dövdüğünü, küçük Yasin'in o sırada nasıl hâlâ Kuran'dan sureler mırıldandığını anlatıyor.



Video itirafını "Bıraktığımda uyuyor gibi nefes alıyordu. Aynı sureyi mırıldanmaya devam ediyordu. Yorulduğunu düşündüm" diye sürdüren Sara Ege, 10 dakika sonra odaya döndüğünde oğlunu yerde titreyip kıvranırken bulduğunu ve çocuğun bir süre sonra öldüğünü anlatıyor.

Aynı videoda annenin, bir kaç dakika sonra çocuğun cesedini yakmaya karar verdiğini ve bir çakmak ve mangal yakmakta kullanılan sıvıyı almak üzere aşağıya koştuğunu anlatışı izleniyor. Yasin'in annesi polis sorgusu sırasında ayrıca oğlunu sebepsiz yere dövdüğünü ve öfkesinin sık sık kontrolden çıktığını ama çocuğun hiç şikayet etmediğini de anlattı.

Mahkeme sürecinde, Sara ile taksi şöförü olan kocası Yusuf'un, Yasin'i mahalledeki camide verilen ileri düzeydeki Kuran kursuna yazdırdıkları ve hafız olmasını istedikleri de aktarıldı. Ama Yasin'in Kuran'ı ezberlemekteki başarısızlığı annesinin öfkesinin giderek artmasına yol açmış.

Anne Sara sorgusunda polislere, "Giderek kontrolden çıkıyordum ve Yasin'in sırtına sırtına sanki köpekmiş gibi sopayı indiriyordum" dediği belirtiliyor.

Sara daha sonra bütün bu ifadelerini geri aldı ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

Savcı Yasin'in ölümüne karın boşluğuna aldığı darbelerin yol açtığını, ayrıca kemiklerinde kırıklar saptandığını söyledi.

7 yaşındaki çocuğun bedeninde çok sayıda eski darbe ve yara izi de tespit edildi.

Savcı Ian Murphy "Sara Ege çocuğa ihtiyacı olan doktor yardımını sağlamak için hiç bir çaba göstermedi. Onun yerine yaptığını saklamak için yangın çıkardı. Yasin'in çok acı çektiğine kuşku yok" dedi.

Buna karşılık Sara, mahkemede asıl şiddeti kocasının gösterdiğini, kendisinin ve Yasin'in sürekli olarak Yusuf Ege tarafından dövüldüğünü söyledi. Annesi Nefis Ahmed de Sara'nın iyi bir anne olduğu ve oğluna iyi baktığı yönünde ifade verdi.

Mahkeme sonunda anne Sara Ege'yi cinayet ve cesedi yakmaya teşebbüs etmek suretiyle adaleti yanıltmaya çalışmaktan suçlu buldu. Kocası Yusuf Ege ise çocuğu koruyamayarak ölümüne sebebiyet vermekten suçlu bulunmadı ve beraat etti.

Jüri her iki sanık hakkındaki kararını sekiz saatlik bir oturumdan sonra oy birliğiyle verdi. Sara Ege'nin karar yüzüne karşı okunurken başını ellerinin arasına alarak ağladığı görüldü. Hakim Sara Ege'ye bu suçundan dolayı müebbet hapse mahkum olabileceğini söyledi ama bu konudaki kararı yeni yılda vereceğini bildirdi. Koca Yusuf Ege ise karara hiç bir tepki göstermedi.