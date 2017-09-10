T24 LogoT24 Logo
Gündem

Oğlunu kaçırmak isteyen PKK'lı teröristlerce öldürüldü

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT merkeze bağlı Kemerli Köyü'nü basan PKK'lı teröristler, kaçırmak istedikleri Ahmet Aslan'ı kurtarmak isteyen babası 65 yaşındaki Mehmet Salih Aslan'ı silahla vurarak öldürdü

10 Eylül 2017 01:49

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT merkeze bağlı Kemerli Köyü\'nü basan PKK\'lı teröristler, kaçırmak istedikleri Ahmet Aslan\'ı kurtarmak isteyen babası 65 yaşındaki Mehmet Salih Aslan\'ı silahla vurarak öldürdü.
PKK\'lı teröristler, bugün saat 21.30 sıralarında merkeze bağlı Kemerli Köyü\'ne gidip, Mehmet Salih Aslan\'ın evini bastı. Birlikte oturdukları oğlu Ahmet Aslan\'ı silah zoruyla yanlarına alan teröristler, evden ayrıldı. Baba Mehmet Salih Aslan da teröristlerin peşine düştü. Ancak köy çıkışında teröristler, kendilerine engel olmak isteyen Mehmet Salih Aslan\'ı ensesinden tek kurşunla vurdu.
Olayı haber alan köylüler de toplanıp silah sesinin geldiği bölgeye gidince, teröristler paniğe kapılıp Ahmet Aslan\'ı da bırakarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleriyle güvenlik güçleri sevk edildi. Ambulansla Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mehmet Salih Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Dağlık alana kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAKSİİRT DHASİİRTKemerli KöyüAslanMehmet Salih AslanPKKBirlikteAhmet AslanBaba Mehmet Salih AslanAncakOlayıAmbulansla Siirt Devlet HastanesiSalih AslanDağlıkFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24