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Dünya

Oğlunu bu ilanla satışa çıkardı: Aptal, tembel, sakar ve kumarbaz!

​“Kimse almazsa, onu öldüreceğim”

11 Ağustos 2016 22:12

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir baba, 28 yaşındaki oğlunu satılığa çıkardı. Belgrad’da oğluna sinirlenen bir baba, onu satmak için bir ilan astı. İlanda “Satılık oğul. Pazarlık yapılır. 1988 doğumlu, aptal, tembel, sakar ve kumarbaz” ifadeleri yer aldı.

​Sputnik'in haberine göre, “Kimse almazsa, onu öldüreceğim” ifadelerini kullanan babanın müşteriler için cep telefonunu belirtmeyi de ihmal etmediği ilan, sosyal medyada hızla yayıldı. Bu arada satılık oğul için bir talibin çıkıp çıkmadığı veya oğlun durumdan haberdar olup olmadığı bilinmiyor.

 

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