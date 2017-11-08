Oğlunu bıçaklayarak öldüren baba, son telefon hakkında da eşini tehdit etti

9 yaşındaki oğlunu öldüren Nezir T.'nin cezaevine konulmadan önce son telefon hakkını kullanıp eşini tehdit ettiği ortaya çıktı.

Komşunun açması üzerine Nezir T.’nin eşini telefona istediği, olumsuz yanıt alınca da tehditlerde bulunduğu belirtildi.

Akşam gazetesinin haberine göre, anne Neriman T., Nezir T.’nin daha önce de cinayet girişiminde bulunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Nasıl oldu bilmiyorum, nasıl kıydı ona. İlkin doğalgazla zehirlemeye çalıştı benim oğlumu, polis yardımıyla ölümden kurtardım. Gece karakola aldılar, sabah geri çıktı. Bana zarar verir dedim, tahmin etmedim oğluma bir şey yapsın. Şimdi deliliğe vuruyor akli dengesi yerinde olmadığına dair rapor almaya çalışıyor. En ağır ceza neyse verilmesi lazım.”