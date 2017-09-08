Oğlundan karaciğer nakline 1 ay kala hayatını kaybetti

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- İSTANBUL\'da oturan 38 yaşındaki Songül Akyıldız, 6 yıldır beklediği uygun karaciğer nakline 1 ay kala yaşamını yitirdi. Ayyıldız, Tokat\'ın Reşadiye ilçesinde toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk annesi Söngül Akyıldız, 2011 yılında rahatsızlanınca ailesi tarafından tedavi amacıyla İstanbul\'a götürüldü. Burada özel bir hastanede yapılan incelemede, karaciğer yetmezliği olduğu ve karaciğer nakli yapılması gerektiği belirlendi. Bunun üzerine Songül Ayyıldız\'ın akrabalarına karaciğer nakli için testler yapıldı. Fakat nakil için uygun karaciğer bulunamadı. O dönem 11 yaşında olan oğlu Berkant Ayyıldız\'ın ise karaciğeri nakil için uyum sağladı. Ama Berkant Ayyıldız\'ın 18 yaşını doldurmadığı için nakil gerçekleşemedi. 6 yıldır uygun karaciğer bekleyen anne Songül Yıldız, oğlunun 18 yaşını doldurmasına 1 ay kala tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Songül Ayyıldız\'ın cenazesi İstanbul’da özel bir hastaneden alınarak memleketi Tokat\'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yeşilyurt köyüne getirildi. Köy camiinde öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından Songul Ayyıldız köy mezarlığında toprağa verildi.

\"OĞLUNUN 18 YAŞINI DOLDURMASINA 1 AY VARDI\"

TOKGÖNÜL Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Güvercin ise dernek olarak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını fakat Songül Ayyıldız’ı kaybettiklerini söyleyerek, \"Eşi asgari ücretle bir tekstil firmasında çalışıyordu. Songül hanım hastanede karaciğer tedavisi görüyordu. Yakın akrabalarından karaciğer bulunamadığı, oğlunun uyduğunu ama yaşı tutmadığı için alınamadığını, artık kadavradan karaciğer nakli beklediğini, kısa sürede nakil olmazsa durumu daha da kötüleşeceğini birçok kez söyleyip tüm duyarlı hemşerilerimizden yardım istedim. Oğlu Berkant\'ın 18 yaşını doldurmasına 1 ay vardı. Yaşını doldurduğunda annesine oğlundan nakil yapılacaktı. Fakat ömrü yetmedi. Çok üzgünüz\" dedi.

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