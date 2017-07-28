Oğlundan Kadri Gürsel'e mektup: Özgür olmanı dört gözle bekliyorum

Cumhuriyet gazetsine yönelik olarak düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan Kadri Gürsel'in oğlu Erdem Ongun Gürsel babası için bir mektup kaleme aldı.

Erdem Ongun mektubunda, "Özgür olmanı dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.

İşte oğlunun Kadri Gürsel'e yazdığı mektup:

Canım babacığım,

Seni bu süreçte çok özledim. Sen tutuklanıncaya kadar Silivri diye bir yer tanımıyordum. Ancak şu anda hayatımın büyük bir kısmı Silivri’de. 9 aydır ne yapıp ne edeceğimi çok bilemesem de seni çok özledim. Koskoca bir ülke senin çıkmanı bekliyor. Her ne kadar bazıları buna engel olmak istese de. Ama önemli olan bizim, ailemizin seni beklemesi. Her ne kadar senin Silivri’de tutsak kalmana karşı olsam da bu arada bu nedenle birçok yer gezdim ve öğrendim. Bu süreçte seni sadece dört kere görebildim. Ben tabii ki bu konuda isyankârım! Hayatımın en kötü dokuz ayında, bazı kişiler hariç, çevremizdekiler hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Duruşma gününde senin özgür olmanı herkes dört gözle bekliyor. Görüşmek üzere...