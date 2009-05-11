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Oğlundan, babası 'Yeşil'in görülmemiş fotoğrafları

Yeşil'in oğlu babasının daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını yayınladı. Yeşil'in son fotoğrafı Suriye'de çekilmiş

11 Mayıs 2009 03:00

Yeşil'in oğlu babasının daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını yayınladı. Yeşil'in en son fotoğrafı ise ilginç bir yerde çekilmiş: Suriye. Bu fotoğraf MİT'in Öcalan'ı öldürmek için düzenlediği suikast operasyonu sırasında çekilmiş... 

Oğlundan Yeşil'in görülmemiş fotoğrafları - FOTOGALERİ

Türkiye'nin kara kutusu Yeşil kod isimli Mahmut Yıldırım, Susurluk skandalının ardından ortadan kayboldu. Aradan geçen zaman içinde birçok faili meçhul cinayet ve komplo ona mal edildi.
Ve bu haberler ne zaman yapılsa hep aynı fotoğraf kullanıldı. Çünkü derin devletin kara kutusu hakkında neredeyse hiç bilgi yoktu.

Ancak yıllar sonra oğlu Murat Yıldırım, suskunluğunu bozdu ve babasını anlatan bir kitap yazdı. Kitapta daha önce hiç görülmemiş fotoğraf 21 fotoğraf yer alıyor. En ilginç fotoğraf ise Öcalan'a suikast için Suriye'ye gönderilen MİT timi ile çekilen. Fotoğraflarda yalnız görülen Yeşil, orada olduğunu ispatlamak için Süleyman Şah'ın türbesinde poz vermiş.

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