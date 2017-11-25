Oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla öğretmeni döven babanın tutuklanmasına tepki

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla sınıf öğretmeni Hasan K.\'yı dövdüğü için tutuklanan Önder R.B.\'nin yakınları karara tepki gösterdi. Okulun önünde şiddete maruz kaldığı öne sürülen öğrenci ile toplanan Bulut ailesinin fertleri, yetkililerden yardım istedi ve öğretmenden şikayetçi olacaklarını söyledi.

Atakent Mahallesi\'nde oturan Dilber B., Solmaz Güzel İlkokulu birinci sınıf öğrencisi oğlu M. B.\'nin eve döndüğünde yüzünün kızardığını gördü. Annesinin yüzüne ne olduğunu sorduğu çocuk, okulda düştüğünü söyledi. İddiaya göre, Dilber B. çocuğunun bu durumunu görünce telefonla aradığı eşi Önder R.B.\'yi eve çağırdı. Eve gelen baba, çocuğunun yüzünü görünce ne olduğunu sordu. İlk etapta düştüğünü söyleyen öğrenci, daha sonra öğretmeninin iyi okuyamadığı için yanaklarını sıktığını söyledi. Bu duruma öfkelenen baba, telefonla aradığı çocuğunun öğretmeni 14 yıllık öğretmen Hasan K. ile görüşmek istedi. Telefon ardından Hasan K. kendisi gibi öğretmen olan eşiyle birlikte babanın iş yerine gitti. Burada çıkan tartışmada Önder R.B. ile yanındaki akrabaları öğretmen Hasan K.\'yı dövdü. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen ve boyun kemiğinin kırıldığı belirlenen öğretmen, hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı. Olayın ardından gözaltına alınan öğrencinin babası ile yakınları ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ancak, daha sonra savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınan öğrencinin babası Önder R.B., nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Karar ardından 1\'inci sınıf öğrencisi Miraç B., annesi Dilber B. ve yakınları bugün öğle saatlerinde Solmaz Güzel İlkokulu önünde toplandı. Burada gazetecilere açıklama yapan Dilber B., eşinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Öğretmenin çocuğuna şiddet uyguladığını ve konuşma sırasında eşini tahrik ettiğini öne süren Dilber B., \"Kocamın serbest bırakılmasını istiyorum\" dedi. Oğlunun okuldan geldiğinde yüzündeki kızarıklık ve morlukları görünce ne olduğunu sorduğunu anlatan Dilber B., \"Bana önce düştüğünü söyledi. Fakat düşmeye benzer bir durum olmadığını fark edince eşimi aradım\" dedi. Eşinin eve gelmesinin ardından çocuklarının şiddete maruz kaldığını öğrendiklerini anlatan Dilber B. şöyle konuştu:

\"Çocuğumu o halde görünce çok tedirgin oldum ve eşimi arayarak durumu anlattım. Bizim aklımıza çocuğu, öğretmeninin o hale getirdiği hiç gelmedi. Eşim eve gelip ne olduğunu sorunca ve ben de sinirden ağlayınca oğlum kendisinin okuyamadığını ve öğretmeninin yanağını sıktığını söyledi. Biz, polise öğretmen hakkında şikayetçi olmaya gidecektik. Bu sırada öğretmen arayıp gelip \'görüşelim\' dedi. Eşim, \'oğlum ağlıyor ve sizi görmek istemiyor\' diyerek, öğretmeni konuşmak üzere işyerine çağırdı. Oğlumun öğretmeni ve eşi geldiği iş yerinde eşimi, \'Biz öğretmeniz; hem sever, hem döveriz\' diyerek tahrik etmiş. Bu sırada eşimi de itmeye çalışmış. Eşim de sinirlenerek vurunca öğretmen düşerek kafasını kaldırıma vuruyor. Eşim ifadesi alınıp serbest bırakıldı ama daha sonra tekrar gözaltına alınıp tutuklandı. Oğlumun yanağı ortada, mosmor. Darp raporu aldık ve öğretmen hakkında şikayetçi olduk. Yetkililerin bu konuda duyarlı olmasını ve bir an önce eşimin serbest kalmalarını sağlamalarını istiyorum.\"

Babası tutuklanan, öğretmeni ise yoğun bakım ünitesinde tedavi gören birinci sınıf öğrencisi M. B. ise \"Ben okuyamadım diye öğretmenim, \'Annen, baban seni hiç okutmuyor mu?\' diyerek yanağımı sıktı. Yüzüm kızarınca da anne ve babama bahçede düştüğümü söylememi istedi.\"

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