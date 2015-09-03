Oğluna iş verene 5 bin Euro para ödülü koydu!

İspanya’da yaşanan işsizlik sorunuyla başa çıkmak için ilginç bir yöntem deneyen bir baba, 39 yaşındaki çocuğunu işe alacak olan işverene 5 bin Euro para ödülü vermeyi vadetti.

Gençlerin çoğu ileri yaşlara gelmelerine rağmen işsizlik sonucu anne ve babalarının evinde kalmak zorunda kalıyorlar. DHA’dan Mehmet Çiftçi imzalı habere göre; bu duruma çözüm bulmaya çalışan İspanyol bir baba işsizlik sonucu evinde kalmak zorunda kalan çocuğuna iş verecek şirkete 5 bin Euro para ödülü koydu.

İspanya’nın Zaragoza kentinde yaşayan Antonio adlı baba 39 yaşına gelmiş ve kriz sonrası işsiz kalmış çocuğuna bir şeyler yapabilmek için son çare olarak bir gazeteye ilan vermeyi düşündü. İlanda çocuğunun iyi, çalışkan ve sorumlu biri olduğuna değinen baba, CV’sinin bunu gösterdiğini ileri sürdü.

Kısa sürede büyük ilgi çeken gazete ilanına kayıtsız kalmayan 20 şirketin dertli baba ile temas kurarak oğluna iş teklifinde bulunduğu öğrenildi. Gazete ilanı sonrası ortaya çıkan tablodan son derece memnun olan baba basına açıklama yaparak: "Teklifler karşısında şaşkına döndüm. Aralarında turizm, bilgisayarcılık ve gıda üzerine çalışan çok sayıda şirket oğluma iş teklifinde bulundu. Biz bir tane bulamaz iken önümüzde 20 teklif var. Seçip ona göre karar vereceğiz. Oğlum için değil 5 bin Euro ona iş verecek kişilere daha fazla para vermeye bile hazırım" dedi.

68 yaşında emekli olan Antonio’nun aylık 2.500 Euro emekli maaşı aldığı ve 5 çocuğu olduğu belirtiliyor.