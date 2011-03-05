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'Oğlumu yakan ateş Arap dünyasını da yaktı'

Tunus'ta kendisini yakarak Arap dünyasındaki isyan hareketini başlatan seyyar sebze satıcısı Buazizi'nin annesi oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

05 Mart 2011 02:00

T24 - Tunus'ta kendisini yakarak Arap dünyasındaki isyan hareketini başlatan seyyar sebze satıcısı Buazizi'nin annesi oğluyla gurur duyduğunu söyledi.



Tunus'ta 17 Aralık'ta kendisini yakarak ülkesinde ve Arap dünyasındaki özgürlük ve demokrasi gösterilerini başlatan 26 yaşındaki seyyar sebze satıcısı Muhammed Buazizi'nin annesi, oğlunun "Tunus halkı ve tüm dünyada ateşi yakan" hareketiyle gurur duyduğunu açıkladı.

Manubya Buazizi İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, oğlunun hayalinin erkek ve kız kardeşlerinin eğitim masraflarını karşılamak olduğunu belirterek, "Kendisi istediği eğitimi alamamıştı. Kardeşlerinin kendisi gibi yoksul olmasını istemiyordu" dedi.



"Oğlumla gurur duyuyordum, şimdi daha çok gurur duyuyorum. Muhammed'i yakan alevler Arap dünyasını da yaktı" diyen Manubya Buazizi, oğlunun Tunus halkı ve tüm dünyada ateşi yakan alev olduğunu söyledi.

Tunus'ta Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin iktidardan düşmesine yol açan halk isyanı, ülkenin orta kesimlerindeki Sidi Buzi kentinde polisin tavrından usanan ve tezgahına el konması üzerine genç seyyar sebze satıcısı Buazizi'nin 17 Aralıkta kendisini yakarak öldürmesi üzerine patlak vermişti.


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