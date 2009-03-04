'Oğlumu öldürenlere karşı nefret hissediyorum'

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülecek duruşmayı izlemek için adliye önüne gelen gruplar, sloganlar attı.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak davayı izlediklerini belirterek, işkencenin bir suç olduğunu dile getirdi.Soysal, "Bu olaydaki sorumlular hesap vermeli. İşkenceden dolayı insanlar ölmemeli" dedi.ÖDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras da işkenceye toleransın her boyutta ortaya çıktığını ileri sürerek, hukuk devletinin, insan hak ve özgürlüklerinin teminat altında olduğu bir yönetim olduğunu ifade etti. Uras, bu davanın çok önemli olduğunu, işkenceye münferit bir olay olarak bakılmaması gerektiğini belirterek, "İnsan hak ve özgürlüklerinin teminat altında olduğu bir Türkiye istiyoruz" diye konuştu.Engin Çeber'in babası Ali Tekin, bir gazetecinin, "Bugün oğlunuzun ölümüne neden olanları göreceksiniz, ne hissediyorsunuz?" sorusu üzerine, "Nefret hissediyorum. Ne hissedebilirim ki" yanıtını verdi.Tekin, "Çeber'in bir mektubu ortaya çıktı, ne diyeceksiniz?" sorusuna karşılık da, "Mektup yeni çıktı. Benim de haberim yoktu. Mektupta kendisine işkence yapıldığını anlatıyor. Devlet, 'babayım' diyor. Böyle kucaklama olur mu? Oğlum hapishaneye sağlam girdi, ölü çıktı" diye konuştu.Demokratik Toplum Partisi (DTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Akın Birdal da işkencenin insanlık suçu olduğunu belirterek, işkencenin Çeber ile son bulmasını umduklarını söyledi. Birdal, bu olayda sorumlu olan herkesin yargılanması gerektiğini belirtti.Davanın müdahil avukatlarından Taylan Tanay, bugünkü duruşmaya ilk celsede gelmeyen 13 polisin katılmasını beklediklerini belirterek, duruşmada bu polislerin sorgu ve savunmalarının yapılmasının beklendiğini bildirdi.Tanay, "Bugünkü duruşmada beklentimiz, polisler hakkında eziyet değil, işkence suçlamasıyla ek savunma alınmasıdır" diye konuştu.Duruşmaya Çeber'in ablası Şerife Çeber de katıldı.Dava nedeniyle Bakırköy Adliyesi önünde polisin geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.