'Oğlumu köprüden atıp öldürdüm!'

ABD’nin Oregon eyaletinde Jillian Meredith McCabe (34) isimli kadın, polisi arayıp 6 yaşındaki otistik çocuğunu Yaquina Körfezi Köprüsü’nden attığını söyledi.

London adlı çocuğun cesedi bulununca, McCabe internette uğruna yardım kampanyası düzenlediği oğlunu kasten öldürmekten tutuklandı. Kadının MS teşhisi konan eşinden de birkaç ay önce ayrıldığı belirtiliyor.

Video konferans yöntemiyle mahkemeye çıkarılan anne McCabe'in ruh sağlığının yerinde olmadığı; konuşamayan otistik oğlu, hastalık teşhisi konan eski eşi ve yeni kaybettiği babasının acısıyla ruhsal açıdan sıkışmış bir durumda olduğu belirtildi.

Duruşmada konuşan London'ın amcası Andrew McCabe, haberi aldıklarında hepsinin yıkıldığını söyledi ve "London iyi bir çocuktu. Şapkaları çok severdi. Annesi onu yürüyüşe çıkarmış, sonra da yapacağını yapmış" diye konuştu.



Mahkeme, duruşmaya 12 Kasım'da devam edilmesine karar verdi.