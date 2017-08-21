'Oğlumla dalga geçmesinler' diye 143 kilo verdi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da, fazla kiloları nedeniyle sorun yaşayan fabrika işçisi 30 yaşındaki Nadir Akbulut, 2 yılda 143 kilo verdi.

Çorum\'da bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Nadir Akbulut, aldığı kilolar nedeniyle 2 yıl önce 240 kiloya ulaştı. Fazla kiloları nedeiyle askere alınmayan Akbulut, şu an 4.5 yaşında olan oğlu Göktuğ Akbulut için kilo vermeye karar verdi. Tüp mide ameliyatı olan Akbulut, 97 kiloya düştü.

Kilo verme sürecinde eşi Esra Akbulut\'un kendisine büyük destek verdiğini belirten Nadir Akbulut, \"Oğlumu okula götürürken arkadaşları tarafından \'Babası şişko diye\' dalga geçmesin diye kilo vermeye karar verip, ameliyat oldum. Oğlum üzülmesin onunla dalga geçmesinler istedim. Bir akdaşım beni bu konuda uyardı. Ben de böylece karar verdim. İyi ki buna karar vermişim, şimdi çok mutluyum. Sanki yeniden hayata geldim\" dedi.

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